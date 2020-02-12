Аудитория WhatsApp выросла до 2 млрд человек

Москва, 12 февраля. Число пользователей WhatsApp выросло до 2 млрд человек. Как сообщает пресс-служба компании, еще два года назад аудитория составляла 1,5 млрд человек.

Таким образом, всего за 24 месяца программа смогла привлечь 500 млн новых пользователей, став самым крупным мессенджером в мире. При этом приложение по-прежнему остается свободным от рекламы и платы.

«Серьезное шифрование действует как нерушимый цифровой замок, который содержит информацию, которую вы отправляете через WhatsApp, в сохранности и помогает защитить вас от хакеров и преступников», — говорится в официальном блоге WhatsApp.

Компания, по ее собственным заверениям, акцентирует внимание на конфиденциальности пользователей. В октябре прошлого года она подала в суд на израильскую компанию NSO Group, разрабатывающую мобильные приложения. Ее обвинили в создании эксплойта, позволяющего взламывать телефоны.

Отметим, что российские эксперты преимущественно придерживаются обратного мнения. Они указывают на то, что популярные западные интернет-площадки, вроде Facebook, Twitter, WhatsApp и Google, напротив, торгуют личными данными пользователей для создания таргетированной рекламы или сливают их западным разведслужбам.