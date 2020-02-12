Мишустин назначил нового замминистра экономического развития

Москва, 12 февраля. Заместителем главы Миниэкономразвития РФ стала Татьяна Илюшникова. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина было опубликовано на сайте правительства РФ в среду.

«Назначить Илюшникову Татьяну Александровну заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — сообщается в документе.

Ранее Илюшникова занимала должность замруководителя экспертного управления президента РФ.

Федеральное агентство новостей сообщало, что на этой неделе Мишустин назначил замминистром строительства и ЖКХ России Александра Козлова. Кроме того, должность замминистра экономического развития получил экс-министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Также Мишустин распределил между своими замами сферы ответственности. В частности, стало известно, что курированием разработки бюджета, налоговой политики и управлением госдолга займется глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Вопросы обороны, ОПК, государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества будут находиться в ведении вице-премьера Юрия Борисова.

Кроме того, премьер-министр обратился к членам «Единой России» с просьбой оказать содействии правительству в скорейшем принятии поправок к блоку законопроектов, которые связаны с выплатами маткапитала.

«Наше взаимодействие особенно важно сейчас, когда мы формируем контур реализации послания президента», — указал он.

По его словам, правительство уже подготовило необходимые изменения в законодательство.