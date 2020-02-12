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Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области

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В Амурской области сошли с рельсов 7 вагонов грузового поезда

Благовещенск, 12 февраля. 7 вагонов грузового состава сошли с рельсов на перегоне Ерофей Павлович — Сегачама Могочинского региона Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Ранее поступала информация о 10 сошедших вагонах.

«По уточненным данным, 12 февраля в 17.50 по московскому времени произошел сход семи вагонов грузового поезда», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Следственный комитет РФ начал проверку в связи с инцидентом.

Согласно предварительным данным, в результате схода вагонов жертв и пострадавших нет. РЖД сформировало оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, из-за технических проблем остановился на станции «Решетниково». Пассажиры были доставлены в столицу на «Ласточке».

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Источник: ТАСС
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