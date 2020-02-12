В ДНР назвали провокационными новые предложения Киева по разведению сил в Донбассе

Минск, 12 февраля. Власти Донецкой Народной Республики считают провокационными новые предложения Киева по разведению сил в Донбассе. Об этом заявил представитель ДНР на переговорах контактной группы в Минске Алексей Никоноров.

«Украинской стороной были предложены заведомо провокационные варианты участков разведения, которые не учитывают основные принципы отвода, прописанные в рамочном решении», — пояснил он.

Никоноров также добавил, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наносить артиллерийские удары по населенным пунктам ДНР. По его словам, украинские силовики ведут прицельный огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Он напомнил, что 31 января ВСУ целенаправленно обстреляли здание бывшей школы в Горловке, которое в настоящее время используется мирными жителями как бомбоубежище.

«Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной и вызывает обеспокоенность. Нам необходимо предпринимать конкретные действия во избежание эскалации конфликта», — подчеркнул Никоноров.

Ранее пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах в Минске Дарья Олифер заявила, что 12 февраля «стороны практически полностью согласовали» новый участок разведение сил и средств в Донбассе. По ее словам, следующее разведение сил «должно состояться» в районе населенного пункта Гнутово.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.