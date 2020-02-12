Режиссер фильма «Калашников» продал дом ради выпуска кинокартины

Москва, 12 февраля. Режиссер фильма «Калашников» Константин Буслов был вынужден продать дом, чтобы расплатиться с членами съемочной группы.

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция, посвященная к грядущему выходу в прокат военной драмы «Калашников». С журналистами беседовали сам режиссер и продюсер Буслов, и исполнители главных ролей — Юрий Борисов (сыграл самого Калашникова), Ольга Лерман и Виталий Хаев. Как отметил во время пресс-конференции режиссер, идея снять кино о выдающемся конструкторе у него возникла еще 4 года назад.

По словам Буслова, фильм мог увидеть свет и раньше, но создатели столкнулись с отсутствием средств. Несмотря на то, что четверть от заявленного бюджета покрыло Министерство культуры РФ, во время съемок периодически возникали финансовые трудности. Режиссер рассказал, что ему пришлось продать дом, чтобы проект фильма не был заморожен.

«Я совсем не претендую на роль бедного художника из песни Аллы Пугачевой. Просто был период, когда в течении 2-х месяцев не было финансирования. И съемочная группа из 100 человек, а также сами актеры могли разбежаться. И фильм либо закрылся, либо перенесся на неопределенный срок», — говорит Буслов.

Режиссер рассказал, что он продал дом и закрыл зарплату съемочной группы за 2 месяца. После этого финансирование возобновилось, и они сумели закончить работу над фильмом.

«Ты дом-то выкупил обратно?» — поинтересовался исполнитель главной роли Юрий Борисов. «Нет еще, жду кассовых сборов», — отшутился режиссер.

Напомним, что в прокат «Калашников» выйдет 20 февраля. Кино расскажет о жизни легендарного конструктора Михаила Калашникова.

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