Кудрявцева опубликовала видео, на котором ее дочь ест из кошачьей миски

Москва, 12 февраля. Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова любит играть с кошкой и иногда таскает у нее еду из миски. Видео со своей дочкой Кудрявцеа опубликовала в Stories своего Instagram.

Кудрявцева начала публиковать фотографии своей дочки в Instagram почти с момента рождения, поначалу скрывая ее лицо. После того, как девочке исполнился год, звездная пара начала показывать видео и фото с ней.

В одном из последних видео дочка Кудрявцевой играет с кошкой, сидя на полу рядом с ее миской. Кроме того, она берет из миски кошачий корм и пробует его на вкус.

Дочь Маша родилась у Кудрявцевой, когда той было 47 лет. Не все поклонники звезды разделяли ее материнскую радость, полагая, что заводить детей в таком возраст не вполне разумно. Но большинство все же порадовалось за Кудрявцеву и ее дочку.

Ранее позднее материнство прокомментировал актер Михаил Боярский. По его словам, родить ребенка после сорока «это не мечта, а придурь». Это заявление вызвало резкую реакцию как у Кудрявцевой, так и актрисы Эвелины Бледанс.

Бледанс, которой уже 50 лет, не считает себя слишком старой для родительства. Знаменитость в последний раз стала матерью в довольно зрелом возрасте. В 43 года Бледанс родила сына, у которого был диагностирован синдром Дауна. Телеведущая активно освещает жизнь ребенка, чтобы показать, что такой диагноз не является приговором.

Кудрявцева еще жестче прокомментировала высказывание Боярского, выразив принципиальное несогласие с мнением актера.