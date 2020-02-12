В калининградском роддоме объяснили установку видеокамер в гинекологических кабинетах

Калининград, 12 февраля. Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев прокомментировал установку камеры видеонаблюдения в гинекологическом кабинете.

По его словам, камера нужна для контроля качества оказываемой медицинской помощи, сохранности имущества в кабинете и для соблюдения антитеррористической безопасности.

При этом Седнев подчеркнул, что камера показывает лишь рабочее место врача, лица пациенток не видно. А доступ к записям есть только у главврача.

«Информация вся закрытая, расширить объем получаемой информацию не представляется возможным технически. Затемнение позиции пациента проводится на аппаратном уровне при монтаже самой камеры, изменить это дистанционно невозможно», — пояснил Седнев журналистам.

Напомним, что ранее одна из посетительниц роддома пожаловалась на то, что в кабинете гинеколога установлена скрытая камера. В Минздраве Калининграда сообщили, что кабинет гинеколога признается публичным местом, поэтому съемка разрешена. Юрист Жанна Алтунян считает, что незаконные акты вряд ли происходят, когда женщина находится в гинекологическом кресле.