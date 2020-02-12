Баранец назвал пикеты у посольства Ливии способом привлечь внимание к пленным россиянам

Москва, 12 февраля. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич объявил о проведении общероссийской акции с требованием освободить российских социологов, удерживаемых в плену в Ливии.

Малькевич дал старт марафону одиночных пикетов у посольства Ливии в Москве. Фонд таким образом намерен привлечь внимание мировой общественности к вопиющей ситуации: российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с мая 2019 года находятся в плену у террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Сотрудники ФЗНЦ проводили исследования в Ливии, изучали гуманитарную и культурную обстановку в стране. Социологи были похищены боевиками и помещены в частную тюрьму «Митига», где содержатся в нечеловеческих условиях и подвергаются пыткам.

«Оба они испытывают серьезные проблемы со здоровьем: Максим пережил инсульт, Самер – диабетик. Известно, что на них оказывается серьезное психологическое давление; к сожалению, наши товарищи подвергались и пыткам», – рассказал Малькевич.

Глава ФЗНЦ сообщил, что пикеты будут проходить ежедневно с 8.00 до 20.00 по московскому времени у ливийской дипмиссии в Москве. В акции примут участие не только коллеги плененных специалистов, но и известные политики, блогеры, журналисты и общественники.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец поддержал проведение акции. Он призвал добиваться освобождения россиян в обязательном порядке и привлечь внимание всего мира к пленным россиянам.

«Мы должны прежде всего услышать требования нашего высшего политического руководства, нашего МИД, а потом соответствующие заявления социологических уровней. У нас же есть Федеральная социологическая служба. Мы должны вот эти голоса сначала услышать, а потом задумывать о проведении акции», ― заявил Баранец в комментарии «ПолитЭксперту».

Эксперт уверен, что в ситуации с беззаконием в Ливии Россия должна показать характер и найти способы адекватного влияния на ПНС. Баранец напомнил, что «правительство» является самозваным — его не выбирал ливийский народ.

Кроме того, Баранец подчеркнул, что Россия предпринимает активные попытки погасить костер войны в Ливии: Москва была инициатором конференции по Ливии в Берлине.

«Я там не слышал призывов об освобождении наших социологов. Там решались глобальные вопросы, а этих двух людей, граждан нашей страны, как будто и не существует. Нельзя забывать о самом дорогом, о том, что в Ливии в тюрьме находятся наши граждане», ― добавил эксперт.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров поддержал требование об освобождении россиян из плена.

«В любом случае разговор об освобождении наших социологов – это правильно. Я думаю, и МИД наш этим занимается. Проблема даже не в этом, проблема в том – а с кем там разговаривать – в Ливии? Пока страна не восстановит свою государственность, решить эту проблему цивилизованным путем не удастся», ― заявил сенатор.

Полномочный представитель временного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов в комментарии Федеральному агентству новостей назвал акцию примером «народной дипломатии». По его словам, она показывает неравнодушное отношение российского народа к существующей в Ливии проблеме государственного терроризма.