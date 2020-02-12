Подписчики требуют от Седоковой перестать рожать от всех своих ухажеров

Москва, 12 февраля. Подписчики певицы Анны Седоковой в Instagram обрушились с критикой в ее адрес после намеков о четвертой беременности.

Мать троих детей 37-летняя Седокова намекнула в соцсетях, что ждет ребенка от своего возлюбленного баскетболиста из Латвии Яниса Тиммы. Преданные поклонники спешат поздравить счастливую артистку с возможным пополнением в семействе.

Однако под снимками в соцсети стали появляться огромное количество комментариев с резкой критикой в адрес певицы. Больше всего «фанатов» возмущает тот факт, что все трое (предположительно вскоре и четверо) детей Седоковой рождены от разных отцов.

«Пипец, ото всех рожает, с кем спит», — полна возмущения ksen80.

«Дернула мужика из семьи (четвертый ребенок без отца, есть чем гордиться!). Молодец», — иронизирует angel_che01.

«Как себя чувствует старшая дочь, что ее мама меняет любовь каждые полгода и рожает детей по той же любви… блин… как это называется, когда рожаешь от всех подряд… забыла это слово…» — размышляет marina_krykova_1986.

Некоторые высказали мнение, что певица вовсе не имеет права называть отношения с баскетболистом семьей.

«Странно выставлять фото с мужиком (НЕ мужем) и собакой и пометкой «семья», когда Семья — это в первую очередь твои дети… Мы что-то не понимаем, Анна», — задается вопросом mariya_sevo.

«Фемели. Он хоть развелся? Надеюсь Анька по проработанному плану будет действовать? Осталось от этого родить», — пишет не без сарказма nsaratova.

Днем ранее сообщалось, что многодетная мать Седокова озадачила своих поклонников. Во вторник в сторис певица опубликовала домашнюю фотографию, на которой видны изменения в ее фигуре. В кадре артистка демонстрирует округлившийся живот, который выпирает из-под футболки. Отметим, что на остальных видео Седокова появляется буквально на секунды, при этом одета она в просторную кофту.

Многие поклонники уверены, что певица фотографией просто троллит тех, кто ранее приписывал ей беременность.

Напомним, что первого ребенка Седокова родила от футболиста Валентина Белькевича, вторая дочь — от бизнесмена Максима Чернявского, а последний сын — от другого бизнесмена Артема Комарова, передавала «Газета.ру».