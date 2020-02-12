نتائج سوريا 12 فبراير: تصريحات أردوغان العدوانية حول الوضع في إدلب ، وإطلاق النار على السوريين من قبل الجيش الأمريكي

سوريا ، 12 فبراير. قال رجب طيب أردوغان إن تركيا ستجبر الجيش السوري على الانسحاب من إدلب قبل نهاية فبراير. قتل الجيش الأمريكي مراهقًا كرديًا يبلغ من العمر 14 عامًا بالقرب من قرية خربة حمو في محافظة الحسكة السورية بالقرب من مدينة كاميشلا.

قال أردوغان إن تركيا ستجبر الجيش السوري على الانسحاب من إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان إلى الفصيل البرلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن تركيا ستجبر الجيش العربي السوري على مغادرة منطقة التصعيد بإدلب بحلول نهاية فبراير.

بالإضافة إلى ذلك ، وعد الجيش التركي بمهاجمة قوات الحكومة السورية وخارج منطقة التصعيد في إدلب ، إذا نفذت وحدات الجيش العربي السوري عمليات هجومية.

وشدد على أن "تركيا لن تتحمل أي انتهاك لوقف إطلاق النار في إدلب".

كما اتهم الرئيس التركي الجيش الروسي والسوري بضرب المدنيين في إدلب السورية. وعلقت وزارة الخارجية الروسية على بيان أنقرة. ذكّر الدبلوماسيون الجانب التركي بأنه لا روسيا ولا القوات المسلحة السورية تهاجم السكان المدنيين ، وهو ما قالته موسكو مرارًا وتكرارًا. جميع الهجمات تنفذ حصرا ضد الجماعات الإرهابية.

أطلق الجيش الأمريكي النار على مراهق في شمال سوريا

قتل الجيش الأمريكي مراهقًا كرديًا يبلغ من العمر 14 عامًا بالقرب من قرية خربة حمو في محافظة الحسكة السورية بالقرب من مدينة كاميشلا. فتح الجنود الأمريكيون النار على المدنيين بسبب أن المدنيين في هذه المدينة أغلقوا الطريق أمام المركبات الأمريكية.

كانت هناك ست سيارات في القافلة ، ثلاث منها - ناقلات جنود مدرعة.

لم يسمح لهم السكان المحليون بقيادة السيارات ، ثم بدأ الأمريكيون يطلقون النار على الناس. وكان ضحية تبادل لإطلاق النار صبي يبلغ من العمر 14 عاما ، فيصل خالد محمد. استولوى الأكراد مركبتين من الأميركيين. ونتيجة لذلك ، هربوا بالمعدات المتبقية.

وفقًا لما قاله عباس جمعة ، المراسل لوكالة الأنباء الفيدرالية ، فإن وسائل الإعلام المحلية المعارضة تشن حربًا إعلامية ولن تكتب من حيث المبدأ أن الصراع قد وقع بين السوريين والأمريكيين ، لكنه يعرض الحادث على أنه "اشتباكات بين مؤيدي النظام والقوات الأمريكية في شمال شرق سوريا".

وعلقت قوات التحالف على الحادث فشرحت إطلاق النار على السوريين بأنه "دفاع عن النفس".

وقال التحالف "بعد تحذيرات من الجانب الأمريكي بشأن عدم قبول تصعيد الصراع ، أطلق مجهولون النار على الجيش الأمريكي ، مما اضطر الجيش الأمريكي إلى رد النيران" للدفاع عن النفس ".

اشتباكات مفتوحة بين القوات المسلحة التركية وسورية

سيطر الجيش العربي السوري على أربعة من 12 مركز مراقبة تركي في محافظة إدلب. أخبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الصحفيين بذلك. ومع ذلك ، يواصل الجانب التركي نقل القوات إلى سوريا ويهدد بشن هجوم عسكري واسع النطاق.

دخل الجيش التركي والسوري في مواجهة مباشرة في محافظة إدلب. بفضل التقدم الناجح للجيش السوري في إدلب ، تمكنت القوات الحكومية من احتلال الطريق السريع M-5 ذي الأهمية الاستراتيجية ، باستثناء بعض المناطق. في اليوم السابق الجيش السوري ، تمكنوا من التقدم غرب هذا الطريق السريع من أجل إنشاء منطقة أمنية لعملها الطبيعي. الآن قام جنود الجيش العربي السوري بتطهير عدد لا يحصى من المستوطنات التي احتلها المسلحون في السابق.

بالإضافة إلى ذلك ، توجد حتى الآن أربعة مواقع مراقبة تركية وموقعان عسكريان في إدلب في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش السوري.

لقد استجاب الجانب التركي بالفعل للتقدم السريع لقوات الرئيس السوري بشار الأسد من خلال نقل غير مسبوق للقوات إلى منطقة النزاع ويهدد بحملة عسكرية واسعة النطاق. لكن غزو إدلب ما زال لا يجلب للزعيم التركي رجب طيب أردوغان الانتصار المتوقع. في الأيام الأخيرة ، قُتل 14 جنديًا تركيًا وجُرح 45 آخرون في هجمات شنتها القوات السورية في إدلب.

رداً على ذلك ، يهدد أردوغان بطرد القوات الحكومية السورية خارج مراكز المراقبة التركية في إدلب بحلول نهاية هذا الشهر. كذلك يهدد رئيس الدولة بأن الأتراك لن يغادروا من هذه المنطقة السورية .

أطلق المسلحون النار على الصحفيين السوريين في حلب

تعرض طاقم قناة الأخبار الحكومية السورية لإطلاق نار من قبل مسلحين في غرب محافظة حلب. غطى الصحفيون تقدم القوات الحكومية السورية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أيضا أن مراسليها تعرضوا لإطلاق النار وأصابوا بجروح. وحالة الضحايا غير محددة.

أن هذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها صحفيون في سوريا. ففي نهاية شهر يناير ، في مدينة معرة النعمان السورية (محافظة إدلب) ، أصيبت وفاء شبروني ، مراسلة RT Arabic ، بانفجار قذيفة. كانت الفتاة تكتب عن مستودعات الأسلحة التي هجرها المسلحون أثناء الانسحاب. أثناء التصوير ، انفجرت إحدى القذائف. نُقلت الصحفية على الفور إلى مستشفى خان شيخون ، ثم نُقلت إلى مدينة حماة.