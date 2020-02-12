Тарасов объяснил скандальный пост о коронавирусе «дурацким юмором»

Москва, 12 февраля. Футболист Дмитрий Тарасов объяснил свою неудачную шутку на тему коронавируса.

Ранее спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram фото с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус». Позднее организация «Футбол против расизма в Европе» назвала публикацию Тарасова проявлением расизма.

Тарасов отметил, что парикмахер, запечатленный на фото является его другом, который рассказал футболисту о повышенном внимании к себе из-за эпидемии коронавируса в Китае.

«Мы посмеялись, и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала‍. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез», — написал Тарасов в своем Instagram.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту число зараженных коронавирусом достигает 44 тысяч человек. От вируса погибли более тысячи человек, при этом двое из них скончались за пределами Китая. Случаи заражения новым китайским вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.