Одесса, 12 февраля. В Одессе разгорелся крупный скандал из-за упавшего на землю флагштока с украинским флагом. Инцидент произошел возле печально известного Дома профсоюзов, где шесть лет назад националисты сожгли противников Евромайдана.

Местные коммунальные службы заявили, что причина падения флагштока — сильный ветер.

«Виновник происшествия — никому не подчиняющаяся стихия», — пояснили в коммунальном учреждении «Центр-077».

Однако доводы городских служб не убедили украинских «патриотов», которые усмотрели в падении флагштока злой умысел. Руководство Южного отделения Украинского института национальной памяти обратилось в полицию и СБУ, чтобы найти «осквернителей» украинского флага. Сотрудники института утверждают, что болты якобы были «специально разболтаны». Причем они установили это лишь по визуальному осмотру, пишут украинские СМИ.

Подозрения института показались забавными даже местным жителям. Кто-то из одесситов иронично написал на упавшем флагштоке «Рука Москвы дотянулась».

Отметим, что Украинский институт национальной памяти имеет довольно скандальную репутацию. Прежде всего он известен тем, что пытается опровергнуть участие украинских националистов из ОУН-УПА1 (запрещена в РФ) в этнических чистках. Кроме того, данное заведение проводит яркую антироссийскую политику. В феврале прошлого года глава института Владимир Вятрович анонсировал «деколонизацию» Украины — уничтожение всего, что связывает украинцев и русских. А в феврале этого года институт потребовал снять герб СССР с памятника «Родина-мать» в Киеве.

1 Организация запрещена на территории РФ.