Пропавший на шахте в Мурманской области горняк найден живым

Мурманск, 12 февраля. Пропавший при пожаре на шахте Кировского рудника в Мурманской области горняк найден живым, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

По данным источника ФАН, мужчина не пострадал. Остальные 383 шахтера были эвакуированы. Среди них двое получили медицинскую помощь из-за того, что надышались угарным газом, их жизни ничто не угрожает.

Пожар на шахте произошел в среду вечером на горизонте 250 метров. К настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать, идет проливка шахты.