Погребинский объяснил замену Богдана на Ермака анекдотом про девочек

Главным событием на Украине остается замена одного из ключевых политических деятелей страны. Президент Владимир Зеленский уволил с поста главы своего офиса «юриста Коломойского» — Андрея Богдана, и назначил на его место своего советника Андрея Ермака. Однако Ермак вряд ли сможет добиться прогресса в отношениях с Россией, если президент Зеленский не начнет выполнять свои обещания, говорят аналитики. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, сам Андрей Ермак сразу после назначения дал брифинг, на котором пообещал «продолжить курировать те темы, которые вел на посту советника президента».

«Я не оставлю те направления, которыми занимался в последнее время. Одним из приоритетов для президента, для ОП будет прекращение войны в Донбассе в интересах Украины. Что касается реинтеграции Донбасса, то, по украинским законам, нельзя проводить выборы, если на территории есть иностранные военные группировки, незаконно вооруженные люди, а граница не находится под контролем Украины», — заявил новый глава ОП.

То есть Ермак настаивает на том, что Киеву нельзя выполнять Минские соглашения, по условиям которых граница передается Украине уже после выборов и внесения в конституцию страны особого статуса Донбасса. Ермак также заявил, что еще не разговаривал с Дмитрием Козаком, который курирует в администрации президента РФ украинское направление. Новый глава ОП сообщил также, что президент Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным, «если в этом будет необходимость», однако пока такие переговоры не ведутся.

По словам политолога Андрея Золотарева, смена главы офиса президента Украины говорит, прежде всего, о желании Зеленского видеть рядом с собой более эффективного политика.

«У нас традиционно склонны усложнять природу вещей — многие ищут в отставке Богдана «внешний фактор» или «олигархическое влияние». На мой взгляд, тут все достаточно просто — Богдан был тем главой офиса президента, который много и красиво рассказывал Зеленскому, что ему нужно делать. Очевидно, сейчас настал момент, когда на этом месте нужен человек, который бы говорил главе государства, что он «все делает правильно», — считает глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По мнению аналитика, Богдан худо-бедно выстроил относительно новую систему власти, которая «со скрипом и скрежетом», но, все же, работает.

«Тем не менее, Андрей Богдан слишком часто демонстрировал главе государства, что тот «работает в офисе Богдана». Ни один президент, даже самый ленивый и неопытный, долго терпеть подобное не станет, — заявил Золотарев. — Кроме того, стиль управления у Андрея Иосифовича был брутально-хамским, и рано или поздно это должно было привести к конфликту. Результатом такого внутреннего конфликта и стало увольнение Богдана».

Также глава «Третьего сектора» подчеркнул: по своей природе и Богдан, и Ермак — люди без твердых политических убеждений, и тем более — четкого видения будущего Украины, этакие «гуттаперчевые управленцы».

«Тем не менее, Ермаку в ходе взаимодействия с чиновниками из России удалось разрушить монополию Виктора Медведчука на «рукопожатность с Кремлем», эксклюзивные контакты с «русским миром». Это, по нынешним временам, для украинской власти весьма немало, — указал эксперт. — Кроме того, при посредничестве Ермака удалось продлить контракт с Россией на поставки газа, идет скрытый переговорный процесс о начале прямых поставок «голубого топлива» на Украину и т. д. «Нормандскую встречу» в Париже также удалось завершить по принципу «и волки сыты, и овцы целы». То есть у Ермака сложилось реноме успешного переговорщика».

При этом, считает аналитик, в офисе президента Украины на счет Ермака не записывают ряд очевидных внешнеполитических провалов — таких, например, как беспомощное выступление президента на экономическом форуме в Давосе. Или выступление в Освенциме, где Зеленский с подачи своих помощников вступил на весьма скользкую тропу «переписывания истории». Также, во многом, на совести Ермака — некрасивые «метания» Киева перед визитом Зеленского в Иерусалим.

«Тем не менее, Ермак своей деятельностью в какой-то степени заполнил тот вакуум, который возник в деятельности МИДа Украины после ухода старой команды и прихода команды Вадима Пристайко. Возможно, поэтому отношения с украинскими дипломатами у него не сложились — Ермака не раз обвиняли в том, что он «слишком прямолинейный» и «не знает протокола». В любом случае, от перестановки двух Андреев общая стратегия команды Зеленского не поменяется. Возможно, станет больше «плясок с бубнами» вокруг установления мира в Донбассе. Но кардинально решить проблему и, допустим, развести войска по всей линии соприкосновения у нынешних властей вряд ли получится — сегодня это просто не в их компетенции», — считает Золотарев.

По его прогнозам, свеженазначенный глава ОП может уйти в отставку уже по итогам местных выборов в территориальные общины (они назначены на октябрь 2020 года). Ведь они могут оказаться для «слуги народа» совсем не такими успешными, как последние выборы в Верховную раду.

«Одно дело — когда ты находишься в неформальном статусе помощника президента, и толком ни за что не отвечаешь. И совсем другое дело — работать на посту главы офиса, когда каждый твой шаг, каждое твое слово записываются. Здесь нужно быть очень осторожным, а этого качества Ермаку остро не хватает», — говорит политолог.

Кроме того, Ермак рискует оказаться «зажатым» между двумя центрами силы. По мнению Золотарева, олигарх Игорь Коломойский до сих пор считает, что Владимир Зеленский ему «должен». А президент, в свою очередь, уверен, что он Коломойскому больше ничего не должен. Поэтому впереди — долгая политическая война, которая проявится, в первую очередь, в Верховной раде.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, назначение Андрея Ермака состоялось потому, что он сумел втереться в доверие к президенту Зеленскому и, в отличие от Богдана, всячески демонстрировал ему свое почтение.

«Успешные контакты с Россией во многом обусловлены родственными связями Ермака, потому что его отец в свое время был послом СССР в Афганистане. Тот факт, что в Кремле доверяют Ермаку и готовы вести с ним переговоры, указывает на то, что здесь задействована «линия спецслужб», — считает Корнейчук. — Именно это дало Ермаку шанс стать коммуникатором в переговорах между Киевом и Москвой, ему «с барского плеча» дали возможность освобождать пленных и т. д. Да, с одной стороны, в Москве готовы коммуницировать с Ермаком по линии Козака. Но проблема в том, что ни Ермак, ни Зеленский по определению не могут выполнить всех обязательств, взятых на себя в рамках «нормандского формата».

По мнению Корнейчука, президент Зеленский и его команда до сих пор не выполнили практически ни одного из тех обязательств, которые они взяли на себя в Париже.

«Внесение «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также закрепление ее в конституции так и не состоялось, — констатировал Корнейчук. — Как следствие, Москва сейчас блокирует перемирие в Донбассе, а Путин демонстративно отказался встречаться с Зеленским в Израиле. Назначением Ермака президент хочет показать России — мол, вот, я убрал «человека Коломойского» и ставлю более лояльного вам человека. Значит, процесс переговоров по Донбассу должен быть продолжен в позитивном ключе. Тем не менее, совсем не факт, что в России воспримут этот сигнал — потому что там, в первую очередь, требуют от Зеленского выполнять взятые на себя обязательства».

Поэтому, считает политолог, Владимир Зеленский сейчас «стоит на растяжке» — он набрал обязательств и перед Россией, и перед Западом, и ни одно из них он пока что выполнить не в состоянии.

«Главная задача Ермака — помочь президенту выйти из этой тупиковой ситуации. Но я не уверен, что это получится, потому что сам Зеленский не готов брать на себя ответственность ни за установление мира в Донбассе, ни за открытие рынка земли, ни за что другое. И если восемь месяцев ему удавалось как-то «петлять», то теперь партнеры и на Западе, и в Москве начали жестко требовать от него выполнения обещаний. И здесь президенту как воздух нужна поддержка со стороны нового главы своего офиса», — заключает Корнейчук.

В свою очередь, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также не видит в назначении Ермака оснований для прорыва в отношениях с Россией.

«Сейчас популярны разговоры — мол, «Ермак тесно связан с Россией», и чуть ли не сам разрешит все проблемы в отношениях между странами, потому что дружит с Дмитрием Козаком, новым куратором Украины в Кремле, — указывает Погребинский. — Те, кто так говорит, плохо понимают, что Козак ранее занимался лишь экономическими вопросами, а политическими занимался Владислав Сурков. И, судя по всему, Сурков продолжает заниматься украинским направлением».

По его словам, наиболее удобный переговорщик для Ермака — именно Козак, о чем Ермак говорит публично. Но самого Суркова рано списывать со счетов.