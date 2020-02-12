Сенатор Морозов считает правильным шагом внесение «Радио Свобода» в реестр иноагентов

Москва, 12 февраля. Член комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Олег Морозов рассказал, почему Министерство юстиции РФ внесло «Радио Свобода» в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Как отмечает Морозов, внесение «Радио Свобода» в реестр иноагентов — «это не вопрос претензий Минюста, а отражение сути ее деятельности».

«Радио Свобода» практически открыто действует в интересах других стран, пытается влиять на решения российских властей и подталкивает определенные силы к несанкционированным митингам», — заявил Олег Морозов.

Информацию о работающих на территории Российской Федерации иностранных СМИ можно найти в Классификаторе ФАН. Это подробная сетевая энциклопедия, в которой содержатся данные обо всех значимых русскоязычных медиа различной идеологической направленности.

Напомним, недавно в ряде Telegram-каналов появилась информация о значительном повышении радиационного фона на территории Московского завода полиметаллов (МЗП). Вброс подхватили некоторые СМИ, в том числе и антироссийское издание «Радио Свобода». Отмечается, что оно разместило новость о якобы «60-кратном превышении радиации» в Москве уже после официального опровержения МЧС данного фейка.