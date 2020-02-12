Медведчук назвал главную ошибку Зеленского в попытке «вернуть» Донбасс

Киев, 12 февраля. Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сомневается, что жители народных республик Донбасса при нынешней ситуации в стране захотят стать частью Украины. По его словам, главной ошибкой киевских властей является то, что они хотят вернуть территории, а не доверие людей.

В интервью телеканалам «112 Украина», NEWSONE, ZIK и «Интер» Медведчук назвал главную ошибку украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, тот «продолжает пытаться вернуть территории», «а возвращать надо людей».

«Через их сознание, через предоставление гарантий безопасности, через их желание вернуться. То, что мы называем возвращением Донбасса в Украину и Украины на Донбасс», — подчеркнул депутат Рады.

Медведчук напомнил о результатах соцопроса, проведенного изданием «Зеркало недели» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Данные результаты он назвал «страшными», поскольку они показали, что жители Донбасса не видят себя в составе Украины.

При этом киевские власти, по словам политика, даже не пытаются создать условия для их возвращения в Украину.

«И когда говоришь о том, чтобы хотелось вернуться, сразу вспоминаешь: а как же курс на НАТО, который там не воспринимается? А как быть с дискриминацией русского языка? А там разговаривают на нем 80–90%. А как быть с закрытием школ с русским языком обучения? А как быть в отношении всего того, что происходит сегодня у нас в стране: популяризация идей национал-радикализма, поощрения не просто действий, а преступлений со стороны национал- радикалов, и как им объяснить, что у нас лучше?», — подчеркнул Медведчук.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.

В понедельник бывший депутат Рады и экс-глава запрещенной в РФ группировки «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса. По словам националиста, спецслужбы Украины могут организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки Донецкой и Луганской народных республик от «вражеского элемента». Вся эта операция, как уточнил Ярош, должна проходить под лозунгом «Все для фронта, все для победы».

1 Организация запрещена на территории РФ.