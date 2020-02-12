Киев передал гуманитарной подгруппе по Донбассу новый список пленных

Минск, 12 февраля. Представители Киева на переговорах в Минске передали гуманитарной подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе уточненный список лиц для обмена. Об этом сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах в Минске Дарья Олифер.

«В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых стремимся освободить», — написала Олифер на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что в ходе переговоров стороны практически полностью согласовали новый участок разведение сил и средств в Донбассе. По ее словам, следующее разведение сил может состояться в районе населенного пункта Гнутово.

Стоит отметить, что сегодняшнее заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоялось в день пятилетия подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов отметил, что в ходе сегодняшних переговоров также обсуждались вопросы соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. По его словам, в начале 2020 года было зафиксировано сокращение количества обстрелов в Донбассе, однако в последние дни ситуация на линии соприкосновения сторон вновь достигла опасного накала.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.