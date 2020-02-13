Сирия новости 13 февраля 7.00: ВС Турции обстреляли деревню в Хасаке, САА с воздуха уничтожила свыше 60 террористов в Идлибе

ВС Турции и протурецкие силы обстреляли деревню в Хасаке, ВВС Сирии уничтожили свыше 60 террористов в ходе авиаударов в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ликвидировала авиаударами более 60 боевиков в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреляли деревню Умм Аль-Кейф в Хасаке.

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): раздал 4,564 тонны гуманитарной помощи в провинциях Ракка, Хама, Даръа и Хасака.

Провинция Дамаск

В Дамаске обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA. 53 килограмма запрещенных веществ были найдены во время их транспортировки из Хомса в Дамаск. Также задержаны четверо наркоторговцев.

Провинция Алеппо

Пользователь Twitter Kevork Almassian (@KevorkAlmassian) опубликовал видео, на котором сирийские солдаты в одном из недавно освобожденных районов на шоссе M-5 танцуют на фоне дорожных знаков с надписью: «Песни - это Харам (запрещено)». Знаки были установлены террористами «Джебхат ан-Нусры»1).

Провинция Даръа

Неизвестные атаковали сирийский КПП на въезде в город Аль-Мусайфра в восточной части Даръа.

Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщил, что за прошедшие сутки российской стороной проведены четыре гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям Сирии выданы 1250 продовольственных наборов общим весом 4,564 тонны. В частности, продовольствие раздали в населенных пунктах: Намер (провинция Деръа), Тайбет-эль-Имам (провинция Хама), Даллавия (провинция Хасака), Хандаль (провинция Ракка).

Провинция Идлиб

Более 60 боевиков были убиты и десятки ранены в результате серии авиаударов ВВС Сирии в сирийской провинции Идлиб.

Провинция Хасака

Турецкие силы и связанные с ними вооруженные группы обстреляли деревню Умм Аль-Кейф вблизи города Тель-Тамр. Об этом сообщает North Press Agency.

1 Организация запрещена на территории РФ.