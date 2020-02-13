Сирия, 13 февраля. Американские военные застрелили подростка на севере Хасаки. САА расширила зону безопасности вокруг шоссе М-5 в Западном Алеппо. Джихадисты «Нусры»*** громят могилы в городах Аль-Фуа и Кефрайя в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили четыре населенных пункта и заняли холм Тель аль-Хандаса в западной части Алеппо; зачистили от СВУ 15 процентов местности в городе Маарет ан-Нуман в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: громила надгробия и памятники в населенных пунктах Кефрайя и Аль-Фуа в северной части Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о нападении на курдских боевиков у населенного пункта Аль-Эзба северо-восточнее Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: вели перестрелки с протурецкими силами на северо-западе Ракки; подозреваются в причастности ко взрыву в Рас аль-Айне вблизи сирийско-турецкой границы; провели аресты в поселении Аль-Кибар на северо-западе от Дейр-эз-Зора; понесли потери в результате вылазки неизвестных у города Аль-Бусейра на юго-востоке САР.

Соединенные Штаты: открыли огонь по жителям, преградившим проезд для военного конвоя США, на севере Хасаки; осуществили боевые вылеты над населенным пунктом Хирбет Хаму на северо-востоке САР.

ВС Турции и протурецкие силы: установили новый пост наблюдения на шоссе Аль-Джина – Аль-Атариб в Алеппо; намереваются разместить еще один КПП между городами Бинниш и Таум в Идлибе.

Провинция Алеппо

На западе провинции в течение дня продолжились столкновения между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь по укрепрайонам исламистов на подступах к населенным пунктам Аль-Фаудж и Шейх Али. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (Sharif199629), на стороне САА работали ВВС Сирии. Позднее стало известно, что сирийцам удалось занять Шейх Али, а также населенные пункты Аль-Арада и Арназ, что позволило расширить безопасную зону вокруг шоссе М-5.

Twitter-канал (SyriawatanNews) сообщал о том, что военнослужащие САА также продвинулись западнее города Хан аль-Асаль, взяв под свой контроль холм Тель аль-Хандаса. Связанные с боевиками медиапорталы заявляли, что союзники армии Башара Асада потеряли пятерых бойцов во время ожесточенных боев, тем не менее подтверждения эта информация так и не получила. Однако обстрелы исламистов в данном районе обернулись пострадавшими среди сотрудников сирийских СМИ — ранения получили корреспондент и два оператора одного из телеканалов.

В провинцию прибыл очередной конвой с подкреплениями из Турции. Согласно сведениям военного источника в Twitter (almohrarmedia2), дополнительные подразделения были задействованы в строительстве нового наблюдательного поста на шоссе Аль-Джина — Аль-Атариб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики вновь прибегли к рейдам на подконтрольной им территории. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (DeirEzzor24), обыски прошли в населенном пункте Аль-Кибар северо-западнее Дейр-эз-Зора. Под арестом оказались несколько лиц, обвиненных в связях с «Исламским государством».

Тем не менее во второй половине дня джихадисты ИГ1 заявили о новой вылазке в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах на севере провинции. По данным интернет-портала Masar Press Agency, боевики организовали подрыв автомобиля SDF поблизости от населенного пункта Аль-Эзба, в результате чего погибли несколько членов формирования. Кроме того, джихадисты обвинялись в нападении на курдских радикалов на окраине города Аль-Бусейра, жертвой которого стал один из радикалов SDF.

Провинция Идлиб

Стало известно о том, что в прошлом месяце провокации исламистов в Идлибе обернулись гибелью не менее 150 гражданских лиц. Об этом сообщало агентство новостей Al Nour, ссылаясь на предоставленные военными штабами РФ и Сирии данные. В минувшие сутки исламисты вновь прибегли к обстрелам — как передавал Twitter-канал (AlwataniaTahrer), под огнем оказались позиции Сирийской арабской армии (САА) поблизости от населенных пунктов Дадих и Ат-Талихия.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что 12 наблюдательных постов, размещенных на окраинах демилитаризованной зоны в рамках российско-турецкого соглашения от 17 сентября 2018-го, теперь находятся под контролем правительственной армии САР. По словам министра, к САА также перешли две позиции турецких ВС.

Силы САР продолжили вести работы по зачистке местности в городе Маарет ан-Нуман. По данным заместителя командира взвода саперов Зейна Аль-Аведдина, как минимум 15 процентов территории населенного пункта уже удалось разминировать.

Медиапортал Masar Press Agency передавал, что Анкара готовится к установке нового блокпоста для наблюдения за обстановкой на линии разграничения сил САА и исламистов. Отмечалось, что контрольно-пропускной пункт будет находится между городами Бинниш и Таум.

Во второй половине дня появились сведения о том, исламисты «Джебхат ан-Нусры»1*** громили могилы в населенных пунктах Кефрайя и Аль-Фуа, которые до июля 2018 года находились в окружении боевиков. О том, какую цель преследовали боевики, неизвестно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Турция имеет прямое отношение к обострению обстановки в Идлибе. По ее словам, Анкаре не удалось соблюсти условия сочинского соглашения с Россией. Главным образом, эскалации конфликта способствовали поставки в регион турецкой техники и оружия. В то же время дипломат заявила, что РФ продолжает соблюдать свои обязательства по меморандуму от 17 сентября 2018 года и готова к продолжению диалога с турецкой стороной.

Провинция Ракка

В северной части провинции накануне вновь фиксировались столкновения между протурецкими формированиями и курдскими боевиками. По информации новостного портала North Press Agency, артиллерия ВС Турции вела огонь по укреплениям Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от населенного пункта Киз-Али.

Связанные с «Исламским государством» медиапорталы заявили о вылазке террористов в южной части региона. Военный источник в Twitter (jacksanders1965) со ссылкой на «Аль-Амак» передавал, что как минимум пять курдских радикалов были ранены в результате обстрела их конвоя джихадистами ИГ.

Провинция Хасака

Поступали данные о взрыве в городе Рас аль-Айн, расположенном вблизи сирийско-турецкой границы. В установке СВУ подозревались боевики курдских вооруженных группировок, под контролем которых населенный пункт находился до конца октября прошлого года. Как известно, перед тем как покинуть его, курдские радикалы установили множество мин и СВУ.

Информационное агентство SANA News сообщало о стычке между американскими военнослужащими и сирийцами у деревни Хирбет Хаму в северной части провинции. Мирные жители попытались преградить дорогу конвою с подкреплениями США, который намеревался пройти через КПП сирийской армии. В ответ солдаты США открыли по жителям огонь, в результате чего погиб 14-летний подросток. США обвинили в вооруженном конфликте сирийцев, заявив о том, что они якобы первыми напали на солдат США.

Позднее американские ВВС задействовали в данном районе авиацию, нанеся по Хирбет Хаму три авиаудара. Об этом на своей странице в сети Telegram сообщал военный источник (rybar).

1 Организация запрещена на территории РФ.