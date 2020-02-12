Вашингтон, 12 февраля. Национальный центр контрразведки и безопасности США опубликовал стратегию развития Штатов на 2020-2022 годы, в которой обозначил основные угрозы для страны.

Примечательно, что «главным врагом» Америки оказалась Россия, которая обогнала в списке угроз Иран, Китай, Северную Корею, а также террористические группировки «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в РФ).

Контрразведка выделила пять основных направлений, которые США нужно развивать, чтобы успешно противостоять «российской угрозе» — стратегическая инфраструктура, ключевые цепочки поставок, экономика, демократия и кибертехнические операции. Ключевым в этом документе является слово «ресурсы», которые контрразведка просит одобрить, чтобы «бороться с угрозой». Налогоплательщекам уже выставили счет за «защиту».

«Чтобы убедить налогоплательщиков и находящихся фактически в доле с силовиками конгрессменов и сенаторов раскошеливаться, американские контрразведчики определили «пять стратегических целей», чтобы успешно противостоять группе мерзавцев во главе с Россией», — пишет «Царьград».

Издание отмечает, что с точки зрения соперника, претендующего на мировое господство, для Штатов куда большую угрозу представляет Китай, который выступая с Америкой в «одной весовой категории». Однако Россия — куда более удобный «враг», которым американские ястребы привыкли оправдывать и без того неприлично раздутый военный бюджет. В США насчитывается около 20 спецслужб — им постоянно нужно поддерживать образ «врага», чтобы продолжать свое существование.

1 Организация запрещена на территории РФ.