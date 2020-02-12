Соседи покончившего с собой экс-сотрудника ФСИН рассказали о погибшем. ФАН-ТВ

Корреспонденты Федерального агентства новостей встретились с соседями бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова, который покончил с собой в Чертановском районном суде Москвы. Жильцы соседних квартир более чем положительно отзываются о погибшем.

«Мы уже 20 лет живем. Поглядите, какая чистота. Очень хорошие люди, очень хорошая семья. Очень вежливые, хорошие и детки, и жена, и теща. В очень хороших отношениях», — рассказывает соседка Виктора Свиридова, Александра.

Отметим, по сведениям ФАН, осужденному принадлежало еще две квартиры на Осеннем бульваре. Однако там о погибшем никто не слышал.

Напомним, судебный процесс над Виктором Свиридовым закончился трагедией. Заседание проходило 12 февраля в Чертановском суде Москвы. Мужчину обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ведомства. После оглашения приговора осужденный, у которого к тому же был рак в четвертой стадии, не выдержал и покончил с собой. В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.