Следователь из Тюмени уволен после застолья с криками «Жизнь ворам» и «АУЕ»

Тюмень, 12 февраля. Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, отмечавший повышение под лозунг «АУЕ», уволен, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

После появления в СМИ сообщений о поведении Аглиуллина, глава тюменского управления СК РФ поручил провести служебную проверку. Следователи заверили, что поведению сотрудников «будет дана объективная и принципиальная оценка».

«В настоящее время следователь Аглиуллин уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение Присяги сотрудника Следственного комитета России», — говорится в сообщении.

Напомним, Аглиуллин выложил в Instagram ролик, где во время банкета он неожиданно выкрикивает «Жизнь ворам!» и «АУЕ» (арестантский уклад един), сообщала «Газета.ру». Позднее он рассказал СМИ, что на праздновании повышения присутствовали прокурор и судья, а свой поступок он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и неудачно пошутил.

32-летний сотрудник СК РФ получил звание майора. Примечательно, что следователь прежде уже попадал на страницы газет, однако преимущественно за свои служебные и спортивные достижения (Аглиуллин с детства увлекается единоборствами, регулярно участвует в турнирах и даже занимает призовые места).

Скандальное видео ранее опубликовал телеканал «360».