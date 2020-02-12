Экстрасенс Гахан предсказал будущее принца Гарри и Меган Маркл

Москва, 12 февраля. Брак принца Гарри и Меган Маркл будет долгим, но несчастливым, вероятнее всего, у них появится второй ребенок. Такое будущее предсказал паре экстрасенс, провидец, представитель сообщества Африканских колдунов Вуду в России Мастер Гахан.

По его словам, герцог Сассекский привык получать почести, а теперь, когда он решил отказаться от королевских привилегий, станет «человеком презираемым и осмеянным». От жены, однако, принц не уйдет, считает Гахан, поскольку еще более проиграет в таком случае.

«Брак будет длительным, потому что их беда объединит», — объяснил экстрасенс.

Он уверен, что супруги будут страдать в отношениях. Тем не менее в их семье, по его мнению, появится второй сын. У него тоже будут проблемы, поскольку королевская семья захочет вернуть его ко двору, добавил Гахан.

Секрет брака герцога и герцогини, по его словам, заключается в полнейшем матриархате, который царит в их союзе.

«У них в семье главная Меган Маркл. Она — ведущая, он — ведомый. Принц Гарри ведомый…» — цитирует экстрасенса «Пятый канал».

О намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, а также добиться финансовой независимости от правящего дома Виндзоров герцог и герцогиня Сассекские заявили в январе. Пара уточнила, что этому решению предшествовали долгие месяцы размышлений и дискуссий. По их словам, они планируют больше времени проводить за океаном — в Северной Америке.

Поступок супругов спровоцировал скандал в королевской семье. СМИ сообщали, что королева Елизавета II глубоко опечалена, а принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям испытывают ярость.

Ранее супруги впервые появились на публике после того, как отказались от королевских обязанностей. Пару заметили на инвестиционном саммите, проходившем во Флориде.