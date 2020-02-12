Дана Борисова похвасталась дорогими подарками от тайного ухажера

Москва, 12 февраля. Телеведущая Дана Борисова разоткровенничалась с подписчиками в соцсетях и рассказала о тайном поклоннике. Она похвасталась дорогими подаркам от нового ухажера.

Телеведущая прокомментировала появившиеся слухи о том, что ее якобы видели в компании нового мужчины. Борисова заявила, что такого быть не могло, потому что она сама еще ни разу не видела своего поклонника. 43-летняя знаменитость призналась, что знает только имя ухажера, но даже не разговаривала с ним по телефону.

«Зовут его Владимир. Цветы от него привозит курьер по понедельникам. Огромные букеты по 100 роз, украшенные коробочками хлопка, как мне объяснили», ― рассказала Борисова.

Кроме того, Борисова рассказала о дорогом подарке от поклонника ― IPhone 11. Телеведущая отметила, что купила его сама на полученные от поклонника деньги.

«Голосом мы не общались, лишь пару раз в день он пишет на «Вотсапе» и вежливо интересуется, как мои дела?» ― добавила Борисова.

При этом она отметила, что беспокоится из-за того, что ее ухажер может быть женат. Тогда он ей не подходит, заключила Борисова. Ведущая попросила у подписчиков совета, что ей делать в такой ситуации.

Ранее Борисова удивила поклонников фотографией в купальнике с отдыха в Таиланде. Интернет-пользователи посоветовали звезде заняться фигурой. Знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте кадр, на котором она позирует в слитном купальнике, опираясь на камень. Поклонники обратили внимание, что 43-летняя звезда немного поправилась.