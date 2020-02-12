Сирия, 12 февраля. Корреспондент и операторы одного из сирийских телеканалов были ранены под огнем боевиков в Западном Алеппо. МИД РФ уличил Турцию в причастности к эскалации конфликта в Идлибе. Почти 700 человек вернулись в САР за сутки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали более двух гектаров территории в Дамаске и Даръа.

«Исламское государство»1: сообщило об атаке на курдских радикалов в южной части Ракки.

Курдские вооруженные группировки: заявили о проведении вылазок на севере Алеппо, жертвами которых стали не менее семи бойцов протурецких формирований.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: сообщил о возвращении в Сирию почти 700 беженцев из Ливана и Иордании.

Провинция Алеппо

Исламисты вооруженной оппозиции продолжают обстреливать подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории к юго-западу от Алеппо. Агентство новостей SANA News сообщает о том, что во время стычек недалеко от освобожденного накануне города Хан аль-Асаль были ранены сотрудники одного из сирийских телеканалов — корреспондент Шади Хельва и операторы Шариф Абс и Джордж Орфлян. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Боевики, в свою очередь, заявили об уничтожении на данном направлении военного автомобиля сил САР. Однако эта информация пока нуждается в проверке. По данным новостного портала Halab Today TV, в настоящий момент противники обмениваются ударами на подступах к населенным пунктам Мизаназ и Кафр-Халеб.

Между тем курдский военный источник в Twitter (rojavanetwork) опубликовал новую информацию о вылазках членов группировки «Силы освобождения Африна» в зонах контроля протурецких формирований 10 и 11 февраля. Курды взяли на себя ответственность за нападения на союзников ВС Турции в районе населенных пунктов Бурдж-Хайдар и Мареа в северной части Алеппо. Жертвами этих налетов стали не менее семи бойцов протурецких сил.

Провинция Даръа

Новая партия беженцев прибыла на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из соседних государств. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, 307 человек возвратились из Ливана через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 388 сирийцев пересекли границу с Иорданией в районе контрольно-пропускного пункта «Насиб».

Стало известно, что за сутки правительственные подразделения разминировали более двух гектаров территории в провинциях Дамаск и Даръа. Согласно сведениям ЦПВС, саперы инженерных частей САА выполняли задачи по зачистке местности в городе Дума в Восточной Гуте, и в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра. В общей сложности были выявлены и уничтожены 35 взрывоопасных предметов.

Провинция Идлиб

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила о том, что Анкара несет ответственность за эскалацию конфликта в сирийском Идлибе. По словам дипломата, Турция не преуспела в исполнении ранее достигнутых с РФ договоренностей. Свою роль в этом сыграли постоянные поставки турецкой стороной в провинцию вооружения и техники, которые, как правило, оказывались в руках так называемой умеренной оппозиции. Об этом также заявило Минобороны РФ. При этом Захарова отметила, что Москва придерживается своих обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и готова продолжать взаимодействовие с Анкарой.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (jacksanders1965), ссылаясь на подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы, сообщает о вылазке террористов в южной части провинции. Джихадисты на мотоциклах открыли огонь по конвою «Демократических сил Сирии»**** (SDF), в результате чего были убиты или получили ранения по меньшей мере пять курдских радикалов. Отмечается, что боевики ИГ1 также установили на пути следования патрульных SDF СВУ. Более точной информации о месте происшествия пока не поступало. Напомним, несмотря на непрекращающиеся нападения подпольных групп ИГИЛ, проамериканские отряды SDF продолжают бездействовать, ставя под угрозу жизни мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.