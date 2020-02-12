Москва, 12 февраля. Либеральное сообщество продолжает лепить из юных сторонников «мучеников» политической системы и борцов с «режимом». Политическая безграмотность и максимализм позволяют превратить активистов, таких как студент ВШЭ Егор Жуков и Ольга Мисик, в защитников террористов.

Заручившийся поддержкой лидеров «оппозиционной» общественности Жуков продолжает пропагандистскую и антигосударственную деятельность. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов даже любезно «свел» Жукова с олигархом Михаилом Ходорковским.

В прошлом году Жуков получил условный срок за экстремизм. Либеральные СМИ слепили из юного студента нового «героя». Жуков заявил, что хочет стать «последним президентом» России. Кроме того, он пытался проводить акции «против цензуры» в стенах ВШЭ, требуя изменить регламент. В вузе эти попытки пресекли.

Более того, Жуков выступил в поддержку запрещенной в России террористической организации «Сеть», участники которой планировали теракты, что сами подтверждали. Однако студент пока еще не придумал, как же он будет отличать «своих» радикалов от «чужих», пишет «Политика Сегодня».

Еще одной «мученицей» в либеральных СМИ стала Ольга Мисик. Она прославилась тем, что зачитывала сотрудникам правоохранительных органов выдержки из конституции. Мисик выступила против предлагаемых изменений в основополагающий закон РФ, так как, по ее словам, поправки якобы «повышают президентские полномочия, уменьшая полномочия прочих органов власти». В действительности же поправки имеют ровно противоположный характер, это еще раз подтверждает абсолютную политическую безграмотность «оппозиционерки» и неспособность сформировать собственную позицию в силу юного возраста.

Примечательной фигурой в этом списке слепленных «оппозиционеров» стала волонтерка саратовского штаба Алексея Навального, студентка Ольга Кузнецова. Признанное иностранным агентом «Радио Свобода» сообщило, что якобы ФСБ России пыталась завербовать сотрудника штаба Навального в Саратове и грозила уголовным преследованием. Попытка СМИ преувеличить значимость Кузнецовой выглядит искусственно, так же, как и другие попытки создать новые символы «оппозиции».