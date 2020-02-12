Глава фракции «Слуги народа» сообщил о хронической усталости Зеленского

Киев, 12 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский за время на высшем административном посту страны приобрел хроническую усталость. О состоянии главы государства сообщил руководитель фракции партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

Журналисты поинтересовались у политика, изменился ли Зеленский после избрания президентом Украины.

«Он становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде», — ответил Арахамия.

Зеленский одержал победу на выборах, которые прошли в два этапа весной прошлого года. По окончательным официальным данным ЦИК страны, он набрал 73,22% голосов, за его оппонента, экс-президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

20 мая 2019 года в Киеве прошла инаугурация нового главы государства. Зеленский признавался, что ему нелегко приходится на новом посту. По словам главы государства, в конце дня чувствует себя «не человеком, а организмом». Президентство — «очень сложная профессия», которая «отнимает все силы, время и иногда желание», жаловался он.

В социальной сети TikTok ранее появилось видео зажигательного танца Зеленского под трек Summer Days нидерландского диджея Martin Garrix. Снят ролик был еще до президентства. Судя по всему, отдыхающего Зеленского застали в клубе или ресторане.