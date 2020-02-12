Соратник Порошенко рассекретил бюджетные расходы на поездку Зеленского в Оман

Киев, 12 февраля. Сумма бюджетных расходов на охрану президента Украины Владимира Зеленского во время его поездки в Оман составила 74 тысячи 319 гривен. Об этом этом сообщил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Парламентарий направил в ведомство запрос и узнал, что безопасность главы государства во время частного визита на Аравийский полуостров обеспечивали трое военнослужащих. Он рассекретил данные о том, что из государственной казны на их содержание было потрачено 59 499 гривен на передвижение и 14 820,90 гривен на суточные.

«И пока все зе-сторонники продолжают шуметь, что эту поездку Зеленский оплатил за свой счет, давайте не забывать, что он сейчас президент. И любые его действия, поездки или прихоти ближайшие годы будут так или иначе отражаться на бюджете всего государства», — написал депутат.

Напомним, визит украинского лидера в Оман состоялся в январе. Зеленский тайно покинул страну и отправился в отпуск за границу вместе с семьей.

Журналисты сообщали, что президентская чета остановилась в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане, недалеко от столицы страны Маската. Пресс-служба президента сообщала, что глава государства улетел за рубеж за свой счет, и там у него ожидаются несколько рабочих встреч.

Эта поездка привлекла интерес со стороны ряда украинских депутатов «Европейской солидарности». В частности, запросы по поводу визита Зеленского в Оман планировали направить соратницы Порошенко Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ирина Геращенко.

Другой представитель партии экс-лидера Украины Николай Величкович заявил, что Зеленский обманывал общественность, говоря о том, что будет находиться на Аравийском полуострове для переговоров на высшем уровне. Он призывал главу государства честно признаться в реальной цели визита в Оман.