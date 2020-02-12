Кудряшов назвал акцию в поддержку захваченных в Ливии социологов народной дипломатией

У посольства Ливии в Москве пройдут одиночные пикеты, организованные Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Целью мероприятий станет привлечение внимания международного сообщества к задержанным российским социологам в Ливии. Проведение мероприятия станет примером «народной дипломатии», показывающей неравнодушное отношение российского народа к существующей в Ливии проблеме государственного терроризма, уверен представитель Ливийского временного правительства в России Станислав Кудряшов.

Первый одиночный пикет начнется в четверг, 13 февраля, в 8.00.

Напомним, что с мая 2019 года узниками бандитов в Ливии остаются сотрудники ФЗНЦ, российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Уже на протяжении девяти месяцев организация последовательными шагами стремится вызволить россиян из плена ливийских террористов. Отмечается, что социологи имеют серьезные проблемы со здоровьем: Максим пережил инсульт, Самер – диабетик. По некоторой информации, сотрудники ФЗНЦ подвергаются серьезному психологическому давлению, а также пыткам. Действия властей Ливии по отношению к ним являются проявлением государственного терроризма.

Проведение подобных акций, как считают в Фонде, заставит правозащитные организации поспособствовать освобождению наших соотечественников, находящихся в руках у местных бандитов.

Станислав Кудряшов выразил надежду, что проведение данной акции может помочь вызволению российских социологов, но результаты будут известны по итогам мероприятия.

«Однако сейчас эта акция продемонстрирует всему миру и в первую очередь так называемому «трипольскому правительству», позицию и неравнодушное отношение граждан Российской Федерации к существующей проблеме, — отметил Кудряшов в интервью Федеральному агентству новостей. — Если мы не будем напоминать и выражать свою точку зрения, то никакой реакции на это не будет. Демонстрация и проведение одиночных пикетов, — это, безусловно, сигнал, на который должна поступить какая-то реакция, исходя из обычаев дипломатических отношений. Поэтому мы, конечно, это поддерживаем».

Кроме того, по словам собеседника ФАН, акция ФЗНЦ является одним из способов влияния на ситуацию в Ливии, которую можно назвать «общественной или народной дипломатией».

«Это напрямую продемонстрирует преступниками в Триполи, что народ России не забывает о своих согражданах, которые оказались в трудной жизненной ситуации в силу исполнения своих должностных обязанностей», — подчеркнул он.

При этом Кудряшов напоминает, что российские граждане поехали на территорию Ливии с гуманитарной целью — провести там социальные опросы.

«Они хотели собрать статистические данные, которые позволили бы оценить отношение граждан Ливии к руководству в Триполи. Именно этих опросов испугались представители ПНС. Поэтому были приняты столь жесткие меры», — добавил представитель Ливийского временного правительства в России.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич направил руководителю так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием освободить российских социологов Шугалея и Суэйфана. С мая 2019 года россияне находятся в частной тюрьме в столице Ливии.