Минобороны РФ опубликовало рассекреченные к 75-летию освобождения Будапешта документы

На интернет-портале Минобороны России появился новый раздел, посвященный 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов. В нем представлены рассекреченные архивные документы из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщает Федеральное агентство новостей.

13 февраля 1945 года освобождением столицы Венгрии и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. Спустя 108 дней и ночей — с 29 октября 1944 года — в непрерывных боях советские войска освободили центральные районы Венгрии и её столицу — Будапешт.

Открывает раздел, посвященный 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов, Постановление Государственного Комитета Обороны СССР от 27 октября 1944 года.

«Не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах», — говорится в документе.

Столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение, поэтому на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость.

29 декабря 1944 года перед штурмом Будапешта командование Красной Армии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и разрушений, направило двух парламентеров, которые предложили гитлеровцам сдать Будапешт мирно. Однако немецко-фашистские оккупанты подло убили членов мирной миссии.

О положении в Будапеште перед его взятием командованию Красной Армии стало известно в январе 1945 года из показаний военнопленных.

«Все большие здания минируются, члены партии Салаша, получившие оружие, устраивают пулеметные гнезда в подвалах. Издан приказ вести террор против русских войск… Немцы на транспортных самолетах вывозят своих офицеров, как раненых, так и здоровых. Командование ставит задачу обороняться до последнего», — говорится в Донесении Политуправления.

«В результате многодневных ожесточенных уличных боев, штурмом овладевая каждым зданием и кварталом, к 10 часам 13 февраля 1945 года разгромили окруженную группировку противника…» — докладывается во Внеочередном боевом донесении 2-го Украинского фронта.

Тут же приводится статистика, дающая представление о масштабах боев и многочисленности группировки гитлеровцев.

То, каким стал Будапешт после немецкой оккупации и боев, можно увидеть на фотографиях, прикрепленных к отчету войск 2-го Украинского фронта за январь 1945 года. Большая часть города превратилась в руины. Военнослужащим Красной Армии пришлось немало потрудиться, чтобы разминировать венгерскую столицу.

Впервые опубликован Протокол политического допроса Иштвана Бетлена, являвшегося бывшим министром-президентом венгерского правительства. В показаниях Бетлен, который выступал против вступления в войну, подчеркивает:

«Война Советскому Союзу была объявлена правительством Венгрии без санкций парламента».

По показаниям бывшего министра-президента, немецкие оккупанты активно вмешивались в политическую жизнь Венгрии: «Немцы арестовывали виднейших политических деятелей Венгрии, известных своими противо-немецкими взглядами». Позже станет известно, что они живыми будут сброшены в Дунай.

В уникальной подборке документов раздела есть и Протокол политического допроса генерал-майора Габора Герлоци, адъютанта регента Миклоша Хорти. В показаниях адъютанта описывается положение Венгрии после оккупации немецко-фашистскими войсками, а также рассказывается про неоднократные провокации гитлеровцев, их расправы над еврейскими женщинами. Габор Герлоци заявлял в показаниях, что «Немцы демонстрируют свое пренебрежение к союзникам».

После разграбления страны немецкими оккупантами и вывоза большого количества продовольствия в Германию, венгерский народ, а особенно население Будапешта, находилось в очень трудном положении. Жители столицы были обречены на голод. Поэтому уже в марте Советский Союз отправил в Венгрию продовольствие.

О самоотверженности, героизме и отваге воинов Красной Армии рассказывают опубликованные в разделе наградные документы. Тут же приводится текст Приказа Верховного Главнокомандующего от 13 февраля 1945 года № 277:

«В ознаменовании одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Будапешт, представить к присвоению наименования «Будапештских» и к награждению орденами. Сегодня, 13 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестными войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов овладевшими столицей Венгрии городом Будапешт, — двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий».

Как отметили в Минобороны России, публикация рассекреченных документов об освобождении Будапешта из фондов Центрального архива поможет защищать историческую правду, противодействовать фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.