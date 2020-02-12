Кедми заявил, что попытка вернуть Донбасс силой станет последним днем «нацистской Украины»

Москва, 12 февраля. Украинская армия не обладает средствами и навыками для решения конфликта в Донбассе силовым путем. Об этом заявил военный эксперт и политолог Яков Кедми.

«У Украины нет военной силы для захвата Донбасса и военного, и невоенного», — сказал эксперт в эфире радио «Аврора».

Он также добавил, что Вооруженные силы Украины неспособны осуществлять быструю передислокацию войск, а также проводить масштабные военные операции. Кедми подчеркнул, что командование ВСУ прекрасно знает о том, что Россия не допустит силового решения конфликта в Донбассе. Кроме того, вооруженные силы республик Донбасса обладают достаточными силами, чтобы отразить украинскую агрессию. При этом эксперт выразил уверенность, что попытка вернуть Донбасс силой станет «последним днем нацистской Украины».

«Пусть они (командование ВСУ — Прим. ФАН) попробуют двинуть войска на Донбасс. Думаю, после этого и во Львове, и в Одессе, и в Киеве уже не останется «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ). Те, кто успеют убежать — убегут», — добавил Кедми.

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что «украинская армия должна быть готова к силовому освобождению Донбасса». Он также добавил, что «силовой вариант» возможен только после реализации комплекса мероприятий, целью которых должно стать «прекращение поддержки Донбасса со стороны России».

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.