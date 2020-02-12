Захарова объяснила, почему на выпады Кравчука не стоит обращать внимания

Москва, 12 февраля. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила не тратить больше времени на бывшего президента Украины Леонида Кравчука и не обращать внимания на его выпады.

Так она прокомментировала слова Кравчука о том, что Сталин и Гитлер якобы встречались во Львове перед войной.

«Тут все понятно. Зачем комментировать заявления человека, от которого ничего не зависит? Не вижу смысла тратить ни мое, ни ваше время. Есть люди, от действий которых что-то зависит, их заявления могут быть абсурдными, но они влияют на повестку дня», — цитирует Захарову корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что ранее Кравчук в интервью украинским СМИ заявил, что Гитлер и Сталин якобы тайно встречались во Львове, чтобы «договориться». После этого Захарова предложила подарить экс-президенту учебник по истории. По словам официального представителя МИД России, в настоящее время некоторые иностранные политики пытаются переписать историю, что чревато большими проблемами для всего мира.

Речь в данном случае идет не только об Украине, но и о Польше, которая, как выразилась Захарова, «заигралась во лжи», пишет «Газета.ру». Она обратила внимание на статью посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского «Война началась не в 1941 год», который сделал вывод, что наибольшую выгоду от окончания войны получил именно Советский Союз. Захарова также нашла нелепыми слова Пшилебского о том, что СССР «оккупировал сам себя».