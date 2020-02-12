Звезда сериала «Триггер» Маслова рассказала о съемках откровенных сцен

Москва, 12 февраля. Звезда сериала «Триггер» Виктория Маслова рассказала о съемках откровенных сцен и работе с актерами Максимом Матвеевым, Игорем Костолевским и режиссером Дмитрием Тюриным.

В минувшую пятницу Первый канал провел в социальной сети «ВКонтакте» допремьерный показ первой серии. Эпизод собрал около 2,5 миллиона просмотров, зрители высоко оценили начало сериала.

На экране Маслова появилась с непривычно короткими и светлыми волосами, однако, как призналась девушка, имидж она сменила задолго до проекта. Сменить прическу ей было несложно, гораздо труднее дались пикантные сцены.

«Я волновалась. Для меня это не первые откровенные сцены в кино, но настолько откровенно было впервые», — рассказала артистка.

С Матвеевым, сыгравшим психотерапевта, Маслова знакома давно, но в паре они до этого проекта не работали.

«Он потрясающий партнер. Я ему очень благодарна за ту верную подачу на площадке», — добавила она.

Костолевского она назвала гуру, а с Тюриным девушке раньше не доводилось работать.

«Мы встретились впервые здесь, а что у нас получилось — вы увидите очень скоро», — заключила артистка.

Сериал рассказывает историю психолога Артема Стрелецкого, который предпочитает использовать в своей работе «шоковый» метод психотерапии. В отличие от своих коллег, тратящих месяцы на то, чтобы выслушивать жалобы клиентов, главный герой использует различные провокации, активируя в психике пациентов желание немедленно разобраться со своими проблемами.

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