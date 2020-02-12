Объединенная судостроительная корпорация переедет в Петербург. ФАН-ТВ

Переезд «Объединенной судостроительной корпорации» в Северную столицу состоится в этом году. Подробности релокации, а также неоспоримые плюсы и возможные минусы обсудили на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Одной из безусловных выгод для Петербурга, по мнению председателя Совета директоров Андрея Кибитова, станет пополнение городского бюджета за счет налоговых поступлений и появления новых рабочих мест. Для самой корпорации переезд к Адмиралтейским верфям означает грандиозный скачок в развитии.

«Россия тоже активно развивает военное кораблестроение, поэтому тут будут интересные новинки. Это те задачи, которые ставит президент России. Это строительство и развитие гражданского, паромного флота, развитие флота для работы в экономической зоне, в том числе создание полного цикла рыболовецких судов», — подчеркнул Кибитов.

Но обороты наберет не только развитие судо- и кораблестроения. Городские власти смело говорят и о возрождении науки. Ведь в Петербурге много вузов, которые готовят высокопрофессиональных инженеров в этой отрасли.

«К нам в город возвращается производство, центр управления этими производствами. То есть мы будем обеспечены заказами, мы сможем трудоустраивать специалистов, и наши вузы будут готовить кадры, и наука заживет. А это очень важно в целом для страны», — отметил депутат ЗАКСа Алексей Цивилев.

Также депутат отметил, что развитие собственных технологий позволит не ходить и не просить у соседей. Которые, к слову, очень настороженно отнесутся к тому, что вся мощь военно-морского флота и судостроительных корпораций объединится в одном месте.