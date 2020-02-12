Миро заподозрила гиперактивную Арбенину в употреблении наркотиков

Москва, 12 февраля. Блогер Лена Миро заподозрила лидера рок-группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину в употреблении наркотиков. К такому выводу она пришла, оценив поведение известной певицы на вечернем шоу Ивана Урганта.

Арбенина стала героиней одного из выпусков программы «Вечерний Ургант». В студии она вела себя раскрепощенно, устроив зрителям полноценное шоу.

«Моя подруга-врач, диагностировавшая ранее почесуху Чадова, который был в гостях у Урганта, позвонила вчера мне в ночи и попросила включить телевизор. Хочешь, спросила она, посмотреть, как выглядит расторможенность поведения на почве употребления? Я, конечно, захотела», — рассказала Миро.

Блогер призналась, что всегда испытывала к Арбениной симпатии, но до этого момента никогда не видела певицу вне исполнения ее хитов. Она сообщила, что хотела бы и дальше видеть исполнительницу исключительно во время выступлений, поскольку ее гиперактивное поведение в студии выглядело весьма странным.

«Диана закидывала ногу на стол. Скакала на диване, на котором не сиделось и Чадову. Прыгала на сетку, как борец Макгрегор. Короче, вела себя, по меньшей мере, чрезвычайно странно», — описала она.

Миро сообщила, что просмотр «фрагмента из жизни зоопарка» заставил ее переосмыслить творчество исполнительницы и группы в целом.

«Певице катастрофически не хватает внимания, она избавляется от своих внутренних комплексов и зажимов, эпатируя окружающих неадекватным поведением. И, подозреваю, подогревая себя чем-то ускоряющим. Диана напомнила мне неуравновешенную обезьянку, загнанную в угол сородичами. На пятки наступает Лобода, впереди — Филипп Киркоров. Как тут выжить в жестоком мире шоу-биза, если не уходить из такой реальности?», — заявила блогер.

Ранее Миро раскритиковала другую известную певицу Наталью Ветлицкую. Вернувшейся на сцену поп-исполнительнице от блогера досталось за новый имидж — его Миро назвала «жалким зрелищем». Кроме того, она заявила, что у Ветлицкой нет талантов.