Капремонт как самая нелюбимая строчка россиян в квитанции ЖКХ

Низкое качество капремонта и причинение еще большего ущерба домам во время его проведения — главная тема в жалобах от россиян, которые поступают в приемные центров общественного контроля в сфере ЖКХ. Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей в сфере ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказывает, на что можно пожаловаться, если в ваш дом пришел капремонт.

Всего в 2019 году общественные приемные приняли более 2,5 тысяч обращений по темам капитального ремонта. Самая распространенная тема обращений — качество проводимых работ, причинение ущерба (убытков) в ходе проведения капитального ремонта. На это жалуются около 30% обратившихся.

На втором месте обращения на больную тему расчетов за капитальный ремонт, в том числе — размера взносов и начислений, вопросы формирования фондов капитального ремонта. Оказалось, это волнует 23,6% обратившихся.

Россияне также сомневаются в обоснованности обозначенных в региональных программах капитального ремонта сроков проведения капремонта по годам и видам работ, изменения сроков работ — жалобы на это есть в 16,1% обращений.

Приостановление работ по капитальному ремонту, срыв сроков начала и окончания капитального ремонта не устраивает 9,6% жильцов.

О выборе работ по капитальному ремонту не могут договориться на общих собраниях примерно 8,0%. Например, около 5% беспокоятся о замене лифтов в жилых фондах. Полнота, содержание, правильность изготовления ПСД волнуют 3,5% приславших свои жалобы.

Напомним, региональные программы капитального ремонта МКД реализуются в большинстве регионов страны с 2014 года. Есть два способа накопления средств на капитальный ремонт: на специальном счете или «в общем котле» — на фонде регионального оператора капитального ремонта.

Более 85% собственников выбрали способом накопления именно «общий котел».

Собственники спецсчетов самостоятельно выбирают подрядчиков и сами оценивают качество их работ. Зачастую их низкая квалификация и становится причиной некачественных капительных ремонтов.

Случается, вместо капитального ремонта из средств фонда финансируются работы по благоустройству территории или текущему ремонту. В этом случае за ошибки председателя ТСЖ или Управляющей компании расплачивается весь дом. Предусмотренные региональной программой работы считаются невыполненными и на них приходится собирать деньги заново. Или же дом передается в «общий котел», что увеличивает расходы регионального оператора капитального ремонта.

В отличие от спецсчетов, проведение работ региональным оператором жестко регламентировано законом. При заказе работ по капитальному ремонту используется уникальная двухэтапная система закупок. На первом шаге отбираются квалифицированные поставщики услуг, соответствующие определенным критериям. На втором среди этих отобранных подрядчиков проводятся торги. В соответствии с законом приемка проведенных работ осуществляется комиссионно. В составе комиссии представители заказчика — фонда капитального ремонта, органов местного самоуправления, управляющей организации и представитель собственников, выбранный на общем собрании.

Но и к таким работам, заказанным и принятым региональными фондами капитального ремонта, возникает огромное количество претензий. Почему же не срабатывает сложная и многоступенчатая система контроля?

Причин здесь несколько. Первая — в нехватке средств на счетах региональных операторов. По оценке экспертов, в большинстве регионов страны существующие размеры взносов не позволяют собрать достаточно денег на реализацию запланированных программ. На 1 января 2020 года средний взнос в большинстве регионов страны составил 8,5 рублей. Наименьший размер минимального взноса — в Хабаровском крае (около двух рублей за квадратный метр в месяц). Самый большой взнос в Москве (18 рублей с квадратного метра).

Действующее законодательство говорит о том, что субъект Российской Федерации несет субсидиарную ответственность за исполнение региональных программ капитального ремонта, и, в случае недостатка средств, может осуществлять софинансирование региональных программ капитального ремонта. Но таким правом в 2019 году воспользовались всего 35 субъектов.

Нехватку денежных средств каждый регион пытается решить по-своему. Кто-то сдвигает большую часть работ на более поздние сроки, надеясь, что к тому времени либо деньги найдутся, либо авторы программ уже не будут заниматься капремонтом. Кто-то не выполняет свои же планы, перенося запланированные работы на следующий год (что вообще-то запрещено законом без соответствующего решения собственников). Кто-то занижает расценки на проведение работ, что приводит к дефициту подрядчиков и низкому качеству проведения работ.

Но и недостаток денег не всегда становится причиной низкого качества работ. Например, в Москве с очень высоким взносом на капитальный ремонт жалоб на качество работ довольно много. Ежегодно Москва ремонтирует огромное количество домов и уже по этой причине сталкивается с дефицитом квалифицированных подрядчиков. Заградительный барьер в виде отбора квалифицированных подрядчиков не работает, поскольку победители, прошедшие отбор, нередко нанимают на субподряд неквалифицированных исполнителей. Способов борьбы с этим злом пока не придумано.

Определенный вклад в проведение некачественных ремонтов вносят и сами жители. Сплошь и рядом подрядчики не могут получить разрешение собственников на ремонт коммуникаций, проходящих вблизи их квартир. Допусков приходится добиваться годами. Естественно, во время ожидания ремонтные бригады терпят убытки. В этих условиях они нередко ремонтируют коммуникации частями, заменяя, например, часть стояка на одном этаже и сохраняя старый на другом.

Повышение качества проводимых ремонтов потребует серьезных изменений в законодательство и дальнейшей настройки правоприменительной практики. Удастся ли это сделать — посмотрим.

Помните, что заказчик работ — Фонд капитального ремонта — предоставляет пятилетнюю гарантию на сделанные работы. Так что если недоделки обнаружились сразу после ремонта или через некоторое время, обращайтесь в Фонд.

Если же дом копит средства на специальном счете, то собственники должны уделить самое пристальное внимание проводимому ремонту на всех этапах. Проверить качество проектно-сметной документации, оценить выбранного подрядчика, проследить, чтобы в договор подряда были включены гарантийные обязательства и очень внимательно отнестись к процедуре приемки работ. Если работы будут приняты с недостатками — винить придется только самих себя.