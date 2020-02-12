Кержаков оценил стихотворение «не бомжары» Шнурова

Москва, 12 февраля. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который обычно фотографируется один, на этот раз решил изменить традициям и выложил снимок вместе со своей новой женой Ольгой Абрамовой.

Правда, узнать ее можно только по обручальному кольцу — в кадре оказалась лишь рука, нежно обнимающая шею мужа. Сам снимок сделан где-то на море. Шнуров не стал давать никаких пояснений, выложив вместо этого свое новое стихотворение, в котором признался, что любит, когда все по простому — «в отношениях, понятиях, в еде».

«Пиво и котлета, с пылу- с жару, На газетный приземлились лист! Денег не было, сказали бы, — бомжара, Появились — стал минималист», — пишет Шнуров.

Творчество музыканта оценил знаменитый российский футболист Александр Кержаков. Он первым оставил комментарий под постом лидера «Ленинграда», написав: «Шнур наш!». Другим подписчикам Шнурова стихотворение тоже понравилось.

«Сергей, вот это прям в точку! Главное перед самим собой быть самим собой. А окружающие сами придумают тебе обличия», «Серега, хорошо», «Порадовал. Все так и есть», — отмечают в комментариях.

Шнуров довольно часто выкладывает в Instagram шутливые остросоциальные стихотворения, в которых, как правило, высмеивает каких-либо людей или явление. Так, например, недавно он отреагировал на новости о вспышке китайского коронавируса и предложил россиянам активнее путешествовать по миру, пока нет очередей, которые обычно провоцируют китайские туристы.