Петросян пригрозил сплетникам Бабой-Ягой

Минск, 12 февраля. Российский юморист Евгений Петросян отправился на гастроли в Белоруссию. Однако телеведущий не забывает радовать своих поклонников публикациями в соцсетях.

Юморист опубликовал фотографию из Минска. Перед поклонниками Петросян предстал в полосатой рубашке, жилете и клетчатом пиджаке. Артист сфотографировался возле статуи Бабы-Яги.

Петросян пригрозил сплетникам про него. Юморист пообещал натравить Бабу-Ягу на тех, кто распространяет недостоверную информацию.

«На всех, кто создает про меня фейки, я натравлю Бабу-Ягу!» ― пригрози Петросян.

Подписчики поддержали артиста и призвали не обращать внимание на фейки. Некоторые сочли, что Баба-Яга ― достаточное наказание за сплетни.

«Не обращайте ни на кого внимания! Живите в свое удовольствие — вы заслужили!» ― отметил tat3722.

«Правильно!!! Так им и надо», ― поддержал kontrasti_tv.

Ранее KP.RU сообщила новые подробности скандального бракоразводного процесса комиков Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Оказалось, в конце 2017 года артист пытался откупиться от супруги миллиардом рублей. Согласно выписке со счета, который якобы принадлежит юмористу, эту немаленькую сумму он перевел ей несколькими траншами в декабре 2017 года. Однако Степаненко решила судиться с ним, потому что он ушел из семьи «к какой-то охотнице за его миллионами».