МИД РФ возложил на Турцию ответственность за эскалацию ситуации в сирийском Идлибе

Москва, 12 февраля. Обострение ситуации в сирийском Идлибе обусловлено невыполнением Турцией ранее достигнутых договоренностей. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Причины нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии», — пояснила дипломат​​​.

Захарова также добавила, что Москва придерживается договоренностей по Сирии и готова продолжать взаимодействие с турецкой стороной. По ее словам, необходимо добиться снижения эскалации в сирийском Идлибе, а также обеспечить безопасность военнослужащих стран-гарантов, которые находятся внутри и снаружи идлибской зоны.

Напомним, в ночь на 3 февраля турецкие военные начали передвижение в Идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом другие стороны. Турецкие солдаты попали под огонь подразделений Сирийской арабской армии, которые приняли их за боевиков.

10 февраля в Идлибе снова произошел похожий инцидент, в результате которого погибли пятеро турецких военнослужащих. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сирийской армии «возмездием». При этом Анкара продолжает поддерживать и контролировать некоторых боевиков в Идлибской зоне деэскалации.