Захарова на китайском языке поддержала КНР в борьбе с коронавирусом

Москва, 12 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на китайском языке обратилась к властям КНР и пожелала им победить короновирус, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы искренне желаем, чтобы Китай и китайский народ выступил в едином порыве и как древние башни Великой стены сплотился в борьбе с эпидемией. В это непростое время вся Россия душой с Китаем», — сказала она в ходе брифинга в Москве.

Дипломат также с возмущением отметила, что западные СМИ, публикуя данные о коронавирусе, занимаются просто прямым издевательством над Китаем и китайским народом, занимаются дезинформацией, вбрасывают фейки и даже не задумываются о том, чтобы выразить хоть каплю сочувствия.

«Читая зарубежную прессу, западные СМИ, честно говоря, прихожу в ужас что все это публикуется на территории государств, которые якобы исповедуют высокие идеалы демократии. Им следовало бы вспомнить все то, что они декларировали в ООН и жить по этим принципам», — подчеркнула Захарова.

Напомним, по данным на 12 февраля число зараженных коронавирусом по всему миру достигло 45 тыс. 183 человек, 1 тыс.113 заболевших погибли. 4 тыс. 811 человек выздоровели и были выписаны из больниц. По предварительным данным, вакцину от коронавируса будет создана через 18 месяцев.