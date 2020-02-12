«Нереально красивый» сын Сенчуковой и Рыбина взорвал соцсети

Москва, 12 февраля. Певица Наталья Сенчукова трогательно поздравила сына Василия Рыбина с днем рождения. Молодой человек, которому исполнился 21 год, взорвал соцсети, его окрестили «секс-символом нового поколения».

«С днем рождения, дорогой наш и любимый сыночек!!! Мы желаем тебе с папой благословенной жизни и любви!!!» — написала артистка и добавила множество смайликов.

Но внимание интернет-пользователей привлек далеко не текст сообщения, а снимок, который опубликовала Сенчукова. Они тут же решили, что такому привлекательному молодому человеку самое место в Голливуде.

«Нереально красив!!!» — выразила восторг kay371kay.

«Я бы сказала, божественно красив!» — добавила shekodina.anyuta.

«Недаром говорят, что от большой любви рождаются красивые дети», — отметила surgilda.

«Я сначала подумала: что у меня в ленте делает Джейсон Момоа? Не признала», — написала olchik_doc.

Подписчики также обратили внимание, что сын Сенчуковой невероятно похож на Джонни Деппа и Брэда Питта в молодости. Они предположили, что он с легкостью мог бы добиться успехов в кино.

Рыбин учится во МГИК и надеется однажды стать режиссером театра. Сердце молодого человека давно занято — с 15 лет он встречается с девушкой Дарьей. Такой выбор звездные родители одобрили.

Ранее известная российская актриса Кристина Асмус вызвала восторг фанатов. Она прогулялась по пляжу на Мальдивах в сексуальном красном купальнике. Некоторые подписчики решили, что она затмила бы даже Памелу Андерсон.