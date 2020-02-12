Косачев призвал преждевременно не радоваться желанию США обсуждать продление СНВ-3

Москва, 12 февраля. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев проявил сдержанный энтузиазм в связи с инициативой США обсудить с Россией условия продления договора СНВ-3, он призвал сдержать преждевременную радость и следить за делами, а не за словами Вашингтона.

Сенатор напомнил, что до текущего состояния, когда «договор по СНВ, по сути, остался последней опорой стратегической стабильности в мире», ситуация дошла именно по вине США.

Он предположил, что сдвиги по соглашению начались в Вашингтоне из-за поджимающих сроков действия существующего договора и необходимости предложить свой вариант, который не предусматривает включение Китая.

Косачев полагает, что желание США провести переговоры в закрытом режиме может означать как готовность к разговору по существу, так и желание скрыть от общественности несостоятельность аргументов против продления соглашения. Однако сенатор считает, что при всех рисках и оговорках, это хорошая новость.

«Поэтому, разумеется, будем следить за делами, а не за словами. Но пока — всеми руками «за», — цитирует Косачева SM News.

В настоящее время между США и Россией действует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Его срок истекает в 2021 году. Продлить соглашение на пять лет, однако американская сторона пока не определилась, будет ли пролонгировать на существующих условиях. Вашингтон предпринимал попытки изменить договор, чтобы к нему присоединился Китай.

12 февраля советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США рассчитывают на «серьезное» обсуждение сокращений ядерных запасов с РФ и КНР и приглашают государства за стол переговоров в закрытом режиме.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин выразил опасения в связи с таким форматом обсуждений. Он отметил, что если заседание не будет публичным, Москве будет сложно привлечь американцев к ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств.