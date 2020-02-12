Песков опроверг слухи о предложении объединить РФ и Белоруссию

Москва, 12 февраля. Россия никогда не выступала с предложением объединиться с Белоруссией в одно государство. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Это не так. Говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства», — пояснил он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Слухи о предложении Москвы объединиться с Белоруссией распространило американское агентство Bloomberg. Издание сообщало, что президент РФ Владимир Путин якобы предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить страны, чтобы создать одну большую «сверхдержаву», однако тот отказался. По мнению американских журналистов, это позволило бы Путину остаться у власти после 2024 года, пишет «Газета.ру». Слухи об объединении ранее также опроверг Лукашенко. По его словам, обе страны дорожат своим суверенитетом.

Отметим, что в настоящий момент осуществляется интеграция РФ и Белоруссии в рамках создания Союзного государства. Союзное государство представляет собой надгосударственное образование, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического и таможенного пространства.