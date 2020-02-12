ФСИН заинтересовали фото роскошного застолья в колонии с убийцей Немцова

Москва, 12 февраля. Служебная проверка будет проведена по факту публикации в Сети фотографии с убийцей Бориса Немцова Зауром Дадаевым за роскошным столом, предположительно, в колонии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН РФ по Иркутской области Ольга Хинданова.

Ранее в Сети обнаружили фотографии, опубликованные в июле 2018 года. На кадрах осужденные сидят за столом с шашлыками, соками, фруктами. Среди них ― осужденный на 20 лет убийца Немцова Дадаев. Предположительно, снимки сделаны в исправительной колонии №3, пишет «Газета.ру». ФСИН заинтересовали фото застолья в колонии.

«По факту фотосъемки будет проведена служебная проверка. В ходе проверки предстоит установить, кто автор снимков, где они сделаны, использовалась ли мобильная связь, интернет», — сообщила Хинданова в комментарии РИА Новости.

По ее словам, осужденные имеют право посещать кафе, которое есть на территории любой колонии, а не только специализированной. При наличии разрешения администрации они могут отмечать там праздники.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. На сегодняшний день по делу об убийстве осуждены пять человек. Исполнителю убийства Дадаеву суд назначил 20 лет колонии.