Россия воспользовалась нестабильным положением на Украине в 2014 году и попыталась присоединить Донбасс. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчук также отметил, что в то время, когда он был президентом, он не мог представить, что Украина потеряет свои территории.

«Для этого не было каких-либо причин. Я имел возможность общаться с президентом России Владимиром Путиным, я встречался в ОБСЕ с главами других государств. Я видел, что Украина принимает решения, которые отвечают европейским стандартам. Было непросто, но мы шли постепенно, поступательно. Но нас понимали», — рассуждает Кравчук.

Однако все изменилось в 2013 году.

«То, что произошло в 2013-2014 годах — это уже другое. На Украине был Майдан. Майдан — протест против власти, который закончился очень сложно, — констатировал Кравчук. — Мы решали свои вопросы, потому что за нас никто бы это не сделал».

Во время Майдана украинцы решали свои проблемы сложно, потому что сама ситуация в стране была непростой.

«А Россия этим воспользовалась и быстро решила свои вопросы, которые она носила за пазухой, — обрушился с обвинениями Кравчук. — Раз — Крым! Раз — Донбасс! Россияне думали, что и с Донбассом будет решено так же быстро, как с Крымом. Но увидели, что уже так не сработало, уже по-другому».

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Его итоги не признали Донецкая и Луганская народные республики, которые объявили о своей независимости. Киев в ответ развернул против них военную кампанию. Жертвами гражданской войны в Донбассе стали уже более 13 тысяч человек, сообщали в ООН.

Кроме того, жители Крыма объявили о своем желании выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. Тогда провели народный референдум, причем в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за то, чтобы Крым стал российским регионом.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан. Полуостров они считают «своей, временно оккупированной территорией», а также голословно обвиняют Россию в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны.

Москва не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.