Донбасс, 12 февраля. В зону силовой операции прибыла делегация из Америки. Солдаты Киева разрывают заключенные контракты. Командиры подразделений ВСУ избивают и стреляют в своих подчиненных. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинская армия нарушала режим прекращения огня 6 раз. Обстрелам подверглись четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики, включая столицу. Огонь велся из 82-мм минометов, гранатометов, штатного вооружения боевых машин пехоты, бронетранспортеров и стрелкового оружия. В ЛНР обстрелов не зафиксировано.

Штаб ООС встречает военного атташе США

Штаб Операции объединенных сил (ООС) инициировал проверку войск в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Как сообщает Народная милиция ЛНР, комиссионные проверки связаны с приездом военной делегации из Вашингтона. Таким образом американцы через своего военного атташе усиливают контроль над украинской армией.

10 февраля делегация прибыла в расположение 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Зарубежных гостей сопровождали съемочные группы «5 канала», «Интера», телеканала «Украина» и французского информационного агентства Ouest-France. Накануне следующего визита делегации в 46 десантно-штурмовую бригаду ВСУ, в соединении проводится проверка на предмет организации службы. Кроме того, украинские правоохранители проводят расследования по нескольким эпизодам массового употребления наркотиков и спиртного.

Бойцы ВСУ разрывают контракты

В Народной милиции ДНР отмечают, что в рядах украинской армии становится все больше солдат, желающих досрочно разорвать контракт на несение службы. Причин несколько: поборы со стороны вышестоящих военнослужащих, нехватка топлива для обогрева жилых помещений зимой и многое другое.

Так, недавно командир 56 бригады ВСУ перед убытием части в пункт постоянной дислокации в Мариуполе, собирал деньги с личного состава на пополнение запасов горюче-смазочных материалов, которые уже давно были украдены, списаны и проданы. У прибывшей по ротации 57 бригады ВСУ отсутствует нормальное и своевременное обеспечение продуктами, лекарствами и топливом. В дополнение к этому, предшественники отказались отдавать свои печи для обогрева, которые покупались за личные средства. Поэтому среди бойцов 57 бригады начался рост вирусных и простудных заболеваний, шестеро уже попали в больницу с признаками гриппа.

Небоевые потери ВСУ

По информации спикера оборонного ведомства ДНР Дмитрия Астрахани, разведка зафиксировала несколько фактов небоевых потерь среди личного состава ОТГ «Восток» за минувшие сутки. Так, рядом с поселком Елизаветовка (украинская территория) произошло ДТП с участием военных на личном автомобиле. Доблестные бойцы ВСУ протаранили гражданскую машину, выехав на встречную полосу. Офицер и сержант в результате ДТП получили травмы, а водитель встречной машины скончался. Сотрудники ГАИ зафиксировали, что все военнослужащие находились «под градусом».

На позициях 128 бригады командир батальона избил солдата за регулярные попойки. С ушибами и переломами пострадавший попал в больницу. В районе Павлополя, неподалеку от Мариуполя, боец 10 бригады ВСУ упал в прикрытую маскировкой яму и получил травмы. С сотрясением мозга и переломом ключицы пострадавшего отвезли в госпиталь.

В Луганской области, по сообщению представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, боец 93 бригады ВСУ подорвался на мине, местонахождение которой не было обозначено соответствующим предупреждающим знаком. С тяжелыми травмами солдат доставлен в больницу Северодонецка. В расположении 72 бригады ВСУ, военнослужащий получил огнестрельное ранение в результате драки на бытовой почве. Все факты небоевых потерь сокрыты командирами частей от вышестоящего руководства.