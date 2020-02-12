Поклонская эмоционально отреагировала на призыв Милонова запретить День святого Валентина

Москва, 12 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала идею запретить празднование Дня святого Валентина в российских школах.

Ранее с такой инициативой выступил парламентарий Виталий Милонов. По его мнению, праздник может сформировать у детей искаженные представления о любви и браке.

Поклонская эмоционально отреагировала на призыв Милонова. Как отметила депутат, раньше нападали на Хэллоуин и украинские тыквы, а теперь взялись за День святого Валентина — любят «рубануть топором со всей дури».

«Засидевшиеся в своих нафталиновых кабинетах запретители забыли, как это волнительно — первая любовь», — возмутилась депутат в Instagram.

Поклонская призвала депутатов не мешать школьникам отмечать День влюбленных, ведь для них 14 февраля — событие, когда они могут набраться смелости и выразить свои симпатии.

«Не нужно искать чертиков в каждой табакерке», — добавила она.

По ее мнению, депутаты-запретители выглядят для детей этакими «гостями из Средневековья, которые размахивают перед ними факелом».

«Лично мне было бы приятно получить валентинку в День всех влюбленных», — заключила Поклонская.

Ранее известная певица Рианна дала совет девушкам, которым не с кем встретить День святого Валентина. По ее мнению, в этом случае лучшим выходом из ситуации станет покупка красивого наряда и вкусный ужин. Сама исполнительница планирует провести 14 февраля в своей музыкальной студии вместе с Фаррелом Уильямсом, американским рэпером и дизайнером одежды.