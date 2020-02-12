Захарова заявила, что РФ принимает все меры по борьбе с распространением коронавируса

Москва, 12 февраля. Россия предпринимает все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространение китайского коронавируса COVID-19 на своей территории. Об этом в среду заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, выступая на брифинге.

«Россия предпринимает все необходимые меры по предотвращения распространения коронавируса на территории РФ. Посольство и генконсульства РФ в Китае внимательно отслеживают ситуацию», — цитирует ее корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Захаровой, в РФ был создан оперативный штаб, принят национальный план действий, открыты горячие линии и аккаунты в соцсетях для информационной поддержки населения. Кроме того, запущена программа «Зарубежный помощник», с помощью которой можно получить информацию о ситуации в той или иной стране.

МИД своевременно эвакуировал российских граждан из китайского города Ухань, который стал очагом заболевания, а в приграничных районах России были открыты специальные пункты пропуска и гумкоридоры.

Захарова добавила, что Россия не только принимает меры по предотвращению распространения заразы, но и помогает Китаю. 9 февраля при содействии Министерства иностранных дел РФ в страну была направлена гуманитарная помощь, весь которой превысил 24 тонны. Москва предоставила своему соседу медицинские средства и препараты, нехватка которых ощущается в пострадавших районах КНР.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Накануне Всемирная организация здравоохранения провела форум в Женеве, на котором впервые дала официальное название новому коронавирусу — COVID-19.