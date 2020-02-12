Минюст РФ внес «Радио Свобода» в список CМИ-иноагентов

Москва, 12 февраля. Минюст РФ повторно внес «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

Отметим, что «Радио Свобода» стала 11-й организацией в реестре СМИ- иноагентов.

Как уточняет газета «Взгляд», эта организация была включена в реестр иноагентов в 2017 году, но тогда под записью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)». Теперь она попала в список как «Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

Напомним, информацию о работающих в России иностранных СМИ можно найти в Классификаторе Федерального агентства новостей. Это подробная сетевая энциклопедия, в которой собраны данные обо всех наиболее значимых русскоязычных медиа различной идеологической направленности. Улучшенное и дополненное издание Классификатора было представлено 23 декабря минувшего года.

В Классификаторе ФАН пресса распределена по разделам. Два из них, «Государственные российские СМИ» и «Иностранные СМИ», имеют вполне понятные критерии наполнения и были приняты публикой без каких-либо споров. Формирование же двух других разделов, «Патриотические СМИ» и «Антироссийские СМИ», не только получило горячую поддержку наших читателей, но и ожидаемо попало под залп критики — главным образом, со стороны тех, кому пришелся не по шерсти собственный статус.

Отметим, что Классификатор является не более чем попыткой раскрыть для массового отечественного потребителя информации истинное лицо тех или иных враждебных к России СМИ, которое они, как правило, тщательно скрывают. При этом читателям сообщаются только объективные факты, свидетельствующие о тайной стороне антироссийских изданий. После этого пользователи решают сами: принимать или не принимать за правду те сведения и оценки, которые преподносятся такой прессой.