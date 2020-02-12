Тарасов неудачно пошутил на тему коронавируса

Москва, 12 февраля. Российский футболист Дмитрий Тарасов неудачно пошутил о коронавирусе. Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram фото с парикмахером азиатской внешности с подписью «коронавирус».

Позднее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на неудачную шутку Тарасова о коронавирусе. Она посоветовала футболисту нанять опытного пиар-менеджера, который сможет уберечь его от «многих бед».

«Прежде чем публиковать вот такую фотографию, проводя откровенно неуместную аналогию между человеком с азиатской внешностью и серьезной болезнью, подумай о том, какую реакцию ты вызовешь среди своих поклонников и хейтеров», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем масштабной эпидемии стал новый вид коронавируса под названием COVID-19. В настоящее время количество зараженных новым китайским вирусом достигает 43 тысяч человек. В результате заболевания скончались более тысячи человек, при этом двое из них умерли за пределами материкового Китая. Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.